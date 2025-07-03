Минприроды опровергло информацию о сбросе стоков в Таганрогский залив

Специалисты минприроды Ростовской области не обнаружили признаков сброса канализационных стоков в Таганрогский залив в с. Петрушино Неклиновского района. Проверка была проведена после появления соответствующей информации в интернете. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Эксперты провели выездное обследование указанной территории, но в ходе осмотра никаких подтверждений загрязнения водоема не зафиксировали, пояснили в сообщении.

«Таганрогский залив относится к водным объектам федерального значения, подлежащим государственному экологическому контролю. На территории Ростовской области такой надзор осуществляет Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В связи с этим информация была передана в управление для рассмотрения в рамках его полномочий»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы минприроды

Валентина Любашенко