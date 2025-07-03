В Ростове-на-Дону установят 30 новых рекламных стендов

Управление наружной рекламы Ростова-на-Дону планирует отремонтировать 243 щита и закупить еще 30. Соответствующие данные размещены на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Стоимость работ оценивается в 4,9 млн руб. Из проекта контракта следует, что работы подрядчик должен будет выполнить работы до 25 июля. Под приведением в порядок, считает управление, подразумевает частичное восстановление геометрии стендов, отчистку от рекламы и ржавчины и окрашивание стендов.

Константин Соловьев