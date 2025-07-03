В еще одном ярославском городе установят самолет-памятник

В Рыбинске на пересечении улицы Гагарина и Софийской в центре кругового движения установят самолет МиГ-21. Как сообщили в администрации города, в настоящее время рабочие бетонируют фундамент для установки памятника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Ранее глава Рыбинска Дмитрий Рудаков пояснял, что Юрий Гагарин был не только космонавтом, но и летчиком-испытателем, в частности «МиГов». Демилитаризованный истребитель передало городу Министерство обороны.

«Реставрацию выполнили специалисты судостроительного завода "Вымпел", они же подготовили арки-постаменты. Городские коммунальные службы забетонируют закладные опоры для арочной конструкции»,— сообщили в администрации.

Власти заверили, что объект в центре перекрестка не помешает обзору, так как будет стоять на 5-метровых арках. Проект согласован с ГИБДД. Кроме того, самолету сделают подсветку.

Весной истребитель МиГ-15 в рамках создания мемориального сквера «Сокол» был установлен на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудной в Ярославле.

Алла Чижова