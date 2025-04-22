Самолету на проспекте Фрунзе монтируют крылья

В Ярославле специалисты монтируют крылья истребителю МИГ-15, который установлен в качестве памятника на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудной. Об этом сообщили в мэрии.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что 21 апреля самолет привезли на место и начали его ставить в рамках создания мемориального сквера «Сокол». Сегодня работы продолжились — специалисты начали крепить к корпусу крылья.

Позже самолету сделают подсветку. Все работы по созданию сквера планируют закончить к 9 Мая.