Самолету на проспекте Фрунзе монтируют крылья
В Ярославле специалисты монтируют крылья истребителю МИГ-15, который установлен в качестве памятника на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудной. Об этом сообщили в мэрии.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что 21 апреля самолет привезли на место и начали его ставить в рамках создания мемориального сквера «Сокол». Сегодня работы продолжились — специалисты начали крепить к корпусу крылья.
Позже самолету сделают подсветку. Все работы по созданию сквера планируют закончить к 9 Мая.
Инициатива создания сквера принадлежит ветеранам района Сокол. На месте сквера во время Великой Отечественной войны располагался аэродром, игравший важную роль в защите неба. После войны здесь базировался 147-й гвардейский авиаполк, один из первых в СССР получивших реактивные истребители МИГ-15.