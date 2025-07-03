В Ростовской области вырос интерес к «семейным» инвестициям

За последние два года в Ростовской области фиксируется рост заинтересованности к инвестициям с защитой капитала, личным и семейным фондам, а также финансовому планированию с передачей активов детям. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.



По словам экспертов, в городах «с сильной региональной идентичностью», таких как Ростов-на-Дону, на первый план финансовой состоятельности выходят «смыслы», уважение к личным и семейным ценностям.

«Клиенты все чаще хотят говорить не о процентах, а о смыслах. Они спрашивают, как их капитал может работать на будущее семьи, города и даже страны. Это абсолютно новый запрос — и очень зрелый», — рассказывает директор VIP-офиса ВТБ в Ростове-на-Дону Наталия Носова.

По данным экспертов ВТБ Private Banking, сегодня «демонстративное потребление» заменяется интересом к инвестициям в развитие и «новый интересный опыт».