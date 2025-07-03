Зеленский объявил о соглашении с американским производителем дронов

Киев заключил соглашение с американской компанией-производителем вооружений Swift Beat о производстве дронов и, в частности, дронов-перехватчиков. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинское руководство также ведет переговоры о производстве оружия в Дании.

«Есть договоренность об украинско-американском сотрудничестве в вопросе производства дронов, и, в частности, дронов-перехватчиков — это очевидный приоритет,— написал украинский лидер в своем Telegram-канале. — Подписано соглашение с крупной американской компанией Swift Beat. Речь идет о (производстве. — "Ъ") сотен тысяч дронов уже в этом году и возможности значительно масштабировать производство в следующем году».

По словам украинского лидера, речь идет о «перехватчиках для уничтожения дронов и ракет, квадрокоптерах для разведки и корректировки огня, ударных дальнобойных дронах».

Swift Beat, как сообщали ранее источники в отрасли, является одной из теневых компаний крупного разработчика дронов Project Eagle под руководством бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта. Основной упор компания сделала на создание и искусственного интеллекта для ударных беспилотников и собственной линейки дронов под его управлением.

Находящийся с визитом в Дании Владимир Зеленский также сообщил в посте, что украинское руководство обсуждает с властями королевства вопрос создания совместных производств. Датский министр обороны Троэльс Лунд Поулсен накануне визита украинского лидера сообщал, что Киев и Копенгаген могут заключить соглашение о производстве вооружений в сентябре-октябре. По его словам, украинские компании смогут производить на территории Дании ракеты и беспилотники.

Украинский лидер анонсировал соглашение с американской компанией в тот период, когда в СМИ активно обсуждается вопрос приостановки части поставок американских вооружений на Украину. По информации NBC News, глава Пентагона Пит Хегсет отдал соответствующий приказ, когда часть оружия уже находилась в Европе и была готова к передаче. Украина должна была получить от США десятки систем ПВО Patriot, 250 высокоточных снарядов для HIMARS и M270 MLRS, более 100 зенитных ракет Hellfire, ракеты Stinger, AIM и гранатометы. Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя появившуюся в СМИ информацию, говорила, что США продолжат поставки военной помощи Украине за исключением зенитных и других ракет. По ее словам, Вашингтон «не останавливал отправку вооружений на Украину». В Кремле на новости о приостановке поставок оружия Украине из США отреагировали позитивно, отметив, что это может приблизить конец специальной военной операции.

Что происходит с поставками американского вооружения Киеву, читайте в материале «Ъ» «Украине оружия не докладывают».

Анастасия Домбицкая, Дмитрий Сотак