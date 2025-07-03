В Ростове сборы в детский лагерь обойдутся в 11,6 тысячи рублей

Базовый набор новых вещей для подготовки ребенка к детскому лагерю в Ростове-на-Дону обойдется в 11,6 тыс. руб., а при покупке подержанных товаров — в 7,4 тыс. руб. В комплект входят футболка, шорты, джинсы, кофта, головной убор, обувь, купальные принадлежности и рюкзак. Такие данные предоставили аналитики платформы Авито.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК

Согласно предоставленным данным, продажи детской одежды на Авито в мае 2025 года значительно выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года. Футболки стали покупать на 75% чаще, шорты — на 36%, джинсы — на 13%, кофты — на 5%. Такой набор одежды в Ростове-на-Дону стоит в среднем 5,4 тыс. руб. при покупке новых вещей и 3,9 тыс. руб. в ресейле. Из обуви потребуются кроссовки или кеды, а также сандали и тапочки. Их продажи увеличились на 15%, 8% и 83% соответственно.

Для водных процедур понадобятся купальные принадлежности. Детские плавки в мае стали покупать на 10% чаще, купальники — на 13%. Также нужны надувной круг и нарукавники для плавания — их продажи за месяц выросли почти в три раза и на 61% соответственно. Весь комплект обойдется в 4 тыс. руб. в новом состоянии и 2,4 тыс. руб. в ресейле.

Дополнительно потребуется головной убор для защиты от солнца и рюкзак. Продажи панам за месяц выросли на 30%, рюкзаков — на 61%. Новый комплект в среднем стоит 2,2 тыс. руб., подержанный — 1,1 тыс. руб.

Валентина Любашенко