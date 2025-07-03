FT: Трамп и Зеленский в пятницу обсудят приостановку поставок оружия Украине

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут в пятницу обсудить вопрос о приостановке части поставок американских вооружений Украине. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. Дата звонка еще может поменяться, уточнили собеседники газеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп в феврале 2025 года

Фото: Brian Snyder / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп в феврале 2025 года

Фото: Brian Snyder / Reuters

«(Дональд. — "Ъ") Трамп и (Владимир. — "Ъ") Зеленский, как ожидается, обсудят в пятницу по телефону внезапную приостановку поставок некоторых ключевых видов оружия Киеву»,— пишет издание со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников газеты, Владимир Зеленский также может затронуть вопрос будущих закупок оружия у США.

О решении Вашингтона приостановить поставку некоторых видов вооружений Украине сообщили американские СМИ. По информации NBC News, глава Пентагона Пит Хегсет отдал соответствующий приказ, когда часть оружия уже находилась в Европе и была готова к передаче. Украина должна была получить от США десятки систем ПВО Patriot, 250 высокоточных снарядов для HIMARS и M270 MLRS, более 100 зенитных ракет Hellfire, ракеты Stinger, AIM и гранатометы. Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя появившуюся в СМИ информацию, говорила, что США продолжат поставки военной помощи Украине за исключением зенитных и других ракет. По ее словам, Вашингтон «не останавливал отправку вооружений на Украину». В Кремле на новости о приостановке поставок оружия Украине из США отреагировали позитивно, отметив, что это может приблизить конец специальной военной операции.

Что происходит с поставками американского вооружения Киеву, читайте в материале «Ъ» «Украине оружия не докладывают».

Анастасия Домбицкая