Кубань вошла в топ-5 регионов по интересу к онлайн-образованию

Жители Краснодарского края проявляют устойчивый интерес к образовательным онлайн-форматам: согласно исследованию онлайн-кампуса НИУ ВШЭ (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), 54% опрошенных заявили о заинтересованности в таких возможностях, а 49% отслеживают выход новых программ и курсов. При этом лишь 22% респондентов безоговорочно доверяют онлайн-обучению, 24% относятся к нему положительно с оговорками, 14% — скептически, еще 18% — нейтрально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Опыт онлайн-обучения имеется у 44% участников опроса, из них две трети оценили его положительно — 32% поставили «четверку», 35% — «пятерку» по пятибалльной шкале. Наибольшей популярностью пользуются платформенные курсы (40%), индивидуальные занятия с наставниками (37%), вебинары (31%) и образовательные приложения (21%). Онлайн-программы вузов и полноценное дистанционное высшее образование пока остаются нишевыми — их выбирают 19% и 5% соответственно.

По уровню лояльности к онлайн-формату Краснодарский край вошел в пятерку лидеров, заняв четвертое место (54%), уступив лишь Москве и Московской области (57%), Новосибирской области (55%) и Нижегородской области (54,5%).

Наибольшую поддержку онлайну демонстрируют респонденты в возрасте от 18 до 34 лет. Интерес к формату постепенно снижается в возрастных группах от 35 лет и старше, однако даже среди россиян старше 55 лет 22% признают его эффективность. В Краснодарском крае доля таких респондентов выше — 32%. Как отмечает директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова, онлайн-образование позволяет людям всех возрастов осваивать новые компетенции, а самой взрослой студентке кампуса недавно исполнилось 55 лет.

Исследование также показало готовность жителей края инвестировать в собственное образование. 76% респондентов заявили о намерении оплачивать онлайн-курсы: 29% готовы потратить на них 20–30 тыс. руб. за полгода, 18% — от 40 до 50 тыс. руб., 12% — до 100 тыс. руб. При этом 72% допустили возможность финансирования обучения в вузе, из них 30% готовы платить за семестр от 50 до 100 тыс. руб., 22% — до 300 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков