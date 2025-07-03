В Ростове сотрудника миграционного отдела полиции обвинили во взяточничестве

Следственный отдел по Октябрьскому району Ростова-на-Дону утвердил обвинительное заключение бывшему специалисту-эксперту городского отдела по вопросам миграции ОП № 5 УМВД по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», а также ее знакомому по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

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По данным следствия, обвиняемая, пользуясь служебным положением, систематически получала взятки от знакомого мужчины за незаконную постановку на учёт по месту пребывания иностранных граждан.

«Размер взятки составлял 5 тыс. руб. за каждого человека. В общей сложности ей было получено незаконное денежное вознаграждение в сумме 255 тыс. руб. Свою вину в совершении преступлений фигуранты признали», — пояснили в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн