Мерц призывает ЕС как можно скорее заключить тарифное соглашение с США

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европейский союз как можно скорее урегулировать тарифный спор с США, чтобы защитить ключевые отрасли промышленности. С таким призывом он выступил на фоне приближения дедлайна по приостановке повышенных торговых пошлин США. 90-дневная пауза, объявленная американским президентом Дональдом Трампом, истекает 9 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

«Необходимо достичь быстрого результата. Лучше быстро и просто, чем долго и сложно, и переговоры по этому вопросу продолжаются месяцами»,— сказал канцлер ФРГ, выступая на мероприятии банковского сектора (цитата по Reuters).

В начале текущей недели агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз готов заключить торговое соглашение с США, которое включает 10-процентный универсальный тариф на многие экспортные товары альянса. Власти ЕС хотят, чтобы США взяли на себя обязательство по более низким ставкам на такие ключевые секторы, как фармацевтика, алкоголь, полупроводники, гражданская авиация, писало агентство. По оценкам Евросоюза, сейчас пошлины США покрывают €380 млрд, что равняется около 70% американского импорта.

90-дневная пауза в торговой войне, объявленная американским президентом Дональдом Трампом, истекает 9 июля: если к этому сроку торговое соглашение подписано не будет, то тариф для всех товаров из ЕС составит 20%.

Подробности — в материале «Ъ» «Европейская экономика готовится к росту».

Анастасия Домбицкая