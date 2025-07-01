Bloomberg: ЕС готов принять 10% тариф США при исключениях для ключевых отраслей

Евросоюз готов заключить торговое соглашение с США, которое включает 10-процентный универсальный тариф на многие экспортные товары альянса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, при этом ЕС хочет, чтобы США взяли на себя обязательство по более низким ставкам на такие ключевые секторы — фармацевтику, алкоголь, полупроводники и коммерческие самолеты.

Еврокомиссия, которая занимается торговыми вопросами ЕС, рассматривает это соглашение как не очень выгодное для США, но все же как то, с чем, страна могла бы согласиться, добавили источники.

По оценкам Евросоюза, сейчас пошлины США покрывают €380 млрд, что равняется около 70% экспорта в США.

26 июня прошел саммит лидеров Евросоюза. На нем они так и не смогли определиться, стоит ли форсировать заключение торгового соглашения с Вашингтоном, либо же не спешить и продолжать бороться за более выгодные условия.

Подробнее — в материале «Ъ» «В евротоварищах согласья нет».