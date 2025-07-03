В суд поступило второе дело против экс-гендиректора «Экологии-Новосибирск»

Железнодорожный райсуд Новосибирска рассмотрит еще одно уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу компаний «ВИС») Ларисы Анисимовой. Ей вменяется в вину преднамеренное банкротство (ч. 2 ст.196 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Согласно версии следствия, с октября 2018-го по декабрь 2021 года «Экология Новосибирск» по распоряжению Ларисы Анисимовой заключала с подрядчиками договоры на оказание услуг по перевозке ТКО, не собираясь исполнять их. Размер хищений следователи оценивают более чем в 1,1 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2024 года суд приступил к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении Ларисы Анисимовой. В августе 2024 года прокуратура сообщила о направлении дела в суд.

В 2018 году минЖКХ и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» заключили соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в регионе. В декабре 2021-го компания обратилась в суд с заявлением о самобанкротстве. В заявлении организация сообщила о наличии 1,9 млрд руб. долгов. В феврале 2023 года компанию лишили статуса регоператора. Ее место заняло МП «Спецавтохозяйство».

Александра Стрелкова