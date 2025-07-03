Матчи женского Евро начнутся с минуты молчания в честь погибшего футболиста Жоты

Матчи чемпионата Европы по футболу среди женщин, которые пройдут 3 и 4 июля, начнутся с минуты молчания в память о погибшем в ДТП игроке «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоте. Об этом сообщается на официальной странице турнира в социальной сети Х.

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Фото: Molly Darlington / Reuters Диогу Жота

Фото: Molly Darlington / Reuters

Ранее сообщалось, что 28-летний Диогу Жота и его 25-летний брат Андре Силва погибли в ДТП на западе Испании. У автомобиля, в котором они находились, лопнула покрышка, вследствие чего машина вылетела в кювет и загорелась.

Жота представлял «Ливерпуль» с 2020 года. В составе клуба он стал чемпионом Англии (2025) и обладателем Кубка страны (2022). Жота дебютировал за сборную Португалии в 2020 году, участвовал в чемпионатах Европы в 2021-м и 2024-м. В начале июня футболист стал победителем Лиги наций в составе национальной команды. В конце июня Жота женился на своей девушке Руте Кардозу, с которой они воспитывали троих детей.

Женский Евро проходит в Швейцарии. В среду состоятся встречи между сборными Бельгии и Италии, а также между национальными командами Испании и Португалии. В четверг пройдут матчи Дания—Швеция и Германия—Польша.

Таисия Орлова