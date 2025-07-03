Футболист «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП

Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе, сообщает газета Marca. Игроку было 28 лет.

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Фото: Phil Noble / Reuters Диогу Жота

Фото: Phil Noble / Reuters

По информации издания, ДТП произошло в провинции Самора на западе Испании. Машина, в которой футболист находился со своим 26-летним братом Андре, сошла с дороги и загорелась.

Жота представлял «Ливерпуль» с 2020 года. В составе команды он стал чемпионом Англии (2025) и обладателем Кубка страны (2022). Также играл за португальские «Пасуш де Ферейра», «Порту», испанский «Атлетико» и английский «Вулверхэмптон Уондерерс». Жота дебютировал за сборную Португалии в 2020 году, участвовал в чемпионатах Европы в 2021-м и 2024-м. В начале июня футболист стал победителем Лиги наций в составе национальной команды.

Таисия Орлова