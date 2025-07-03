В Краснодаре утвердили площадки для голубятен и дрессировки собак

Администрация Краснодара утвердила перечень участков, предназначенных для размещения площадок по дрессировке и выгулу собак, а также для установки голубятен. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В рамках документа определены два земельных участка, на которых возможно размещение подобных объектов. Один из них расположен на улице Селезнева, вблизи троллейбусного депо №2. Его площадь составляет 1,3 тыс. кв. м, на территории предусмотрено размещение двух объектов.

Второй участок, более крупный — порядка 11 тыс. кв. м, находится в поселке Березовом вдоль Ейского шоссе. На данной площадке планируется размещение одного объекта.

Таким образом, власти города определили правовые и территориальные рамки для развития инфраструктуры, связанной с содержанием и выгуливанием животных, а также разведением птиц.

Вячеслав Рыжков