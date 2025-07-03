На Дону средний срок потребкредита сократился на 27% за год

В мае 2025 года средний срок потребительских кредитов в Ростовской области сократился на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (30,8 месяцев) и составил 22,3 месяца. Об этом сообщает пресс-служба Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С такими показателями Ростовская область возглавила топ-30 регионов по динамике снижения среднего срока потребкредитов и вошла вошла в тройку регионов с самым маленьким средним сроком потребкредитов. Наименьший показатель продемонстрировали Республика Саха (Якутия) — 22,1 мес. и Нижегородская область — 22,1 мес.

Самый большой средний срок выданных потребкредитов в регионах России среди 30 регионов-лидеров в потребительском кредитовании в мае 2025 года был отмечен в Санкт-Петербурге — 28,3 мес., Новосибирской области — 26,9 мес. и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) — 26,7 мес.

Наталья Белоштейн