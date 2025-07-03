Силы ПВО сбили три украинских дрона над Самарской и Белгородской областями

Российские силы ПВО с 8:00 до 10:45 мск перехватили и уничтожили три беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны. Два из них сбиты в небе над Самарской областью, один — над Белгородской.

Сегодня утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял только об одном сбитом беспилотнике над регионом. Обошлось без жертв и повреждений на земле. Около четырех часов действовали ограничения на прием и выпуск самолетов в самарском аэропорту Курумоч. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока ситуацию не комментировал.

В ночь на 3 июля силы ПВО сбили 69 беспилотников ВСУ. 27 из них — над Белгородской областью, 22 — над Воронежской, 10 — над Липецкой, 8 — над Курской, 2 — над Крымом.