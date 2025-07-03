Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских БПЛА над пятью российскими регионами

В течение ночи средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны. По его данным, 22 БПЛА сбили над Воронежской областью, 10 — над Липецкой областью, 8 — над Курской областью, 2 БПЛА — над Крымом.

В Липецкой области в результате падения обломков БПЛА погибла 71-летняя женщина. Еще один беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце, обошлось без жертв. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже из-за падения частей БПЛА повреждена кровля частного дома, никто не пострадал. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.