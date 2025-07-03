В КЧР будут судить организатора вывода 5 млрд рублей за границу

Прокуратура Карачаево-Черкесии направила в суд дело 62-летнего жителя республики. Его обвиняют в незаконных валютных переводах за границу по подложным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) и уклонению от возврата этих средств в РФ, совершенных в особо крупном размере (ч. 2 ст. 193 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый создал преступную группу, которая с декабря 2015 по июнь 2022 года под видом внешнеэкономической деятельности выводила деньги из России. Следствие установило, что «через подконтрольное юридическое лицо» с зарубежными компаниями из семи стран были заключены фиктивные контракты на поставку пряжи, швейных машин и станков.

Общая сумма денежных средств, перечисленных на счета компаний-нерезидентов по мнимым и притворным импортным внешнеторговым контрактам, превысила 5 млрд руб. Однако товары, обозначенные в контрактах, на территорию России не поступили. Денежные средства также не были возвращены.

Уголовное дело рассмотрит Черкесский городской суд.

Александра Ларинцева, Пятигорск