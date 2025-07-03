В Шолоховском районе предприятие выплатило долг по зарплате 1,5 млн рублей

Коммунальное предприятие в Шолоховском районе Ростовской области прокуратура обязала выплатить пяти сотрудникам долг по заработной плате в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» собственный источник в правоохранительных органах, речь идет об управляющей компании ООО «Жилсервис», зарегистрированном в станице Вешенской.

Предприятие не выплачивало зарплату более 2 месяцев, и чтобы защитить трудовые права граждан, прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями. После вмешательства надзорного ведомства задолженность полностью погашена.

На основании материалов прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Наталья Белоштейн