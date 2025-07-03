Закон об ограничении продажи алкоголя приняли в Красноярском крае

В Красноярском крае депутаты заксобрания во втором окончательном чтении приняли законопроект о введении ограничений на продажу алкоголя. Розничная продажа этой продукции будет запрещена с 21:00 до 10:00. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года. В первом чтении законопроекта предлагалось установить запрет с 1 сентября текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно новым правилам, также устанавливается полный запрет на продажу алкоголя 1 июня и 1 сентября. Исключения будут сделаны для мест общественного питания — ресторанов, кафе и баров. На данный момент ограничения на продажу спиртного в регионе действуют с 23:00 до 8:00.

Аналогичная инициатива рассматривается в Омской области. Как писал «Ъ-Сибирь», накануне минздрав региона поддержал предложение общественников об ужесточении существующих временных ограничений торговли алкоголем. Активисты предложили запретить продажу спиртного в регионе после 19:00.

Александра Стрелкова