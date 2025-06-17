В первом чтении принят закон об ограничении продажи алкоголя в Красноярском крае

Депутаты заксобрания Красноярского края приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя с 21:00 до 10:00 в жилых домах. На данный момент ограничения в регионе действуют с 23:00 до 8:00.

Кроме того, инициатива предполагает установить полный запрет на торговлю алкоголем 1 июня, в День защиты детей, и 1 сентября — в День знаний.

Во втором чтении законопроект будет рассмотрен краевым заксобранием 10 июля. В случае его принятия, новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Исключения составят заведения общественного питания.

Александра Стрелкова