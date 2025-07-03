Полицейские Кубани в ходе операции «Нелегал-2025» выдворили более 50 иностранцев

Правоохранительные органы Краснодарского края подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», направленной на выявление нарушений в сфере миграции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в ходе мероприятий установлено более 1,8 тыс. фактов несоблюдения миграционного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По 140 случаям имеются признаки уголовно наказуемых деяний, возбуждено 43 уголовных дела. За пределы России принудительно выдворены свыше 50 иностранных граждан.

Основные мероприятия проводились на объектах, где трудятся иностранные граждане. В частности, на строительной площадке в Новороссийске сотрудники управления по вопросам миграции выявили 27 нелегально трудоустроенных приезжих. Аналогичная ситуация зафиксирована в Калининском районе, где на консервном заводе и в аграрной компании по переработке картофеля трудились 35 человек, не имевших разрешительных документов. Они проживали на территории заброшенной фермы.

Все выявленные иностранцы привлечены к административной ответственности по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ. По итогам операции было вынесено более 160 решений о выдворении, а общая сумма административных штрафов превысила 7,6 млн руб.

В ходе оперативных мероприятий также удалось установить местонахождение иностранного гражданина, разыскиваемого по линии межгосударственного розыска. В ведомстве подчеркнули, что работа по пресечению нелегальной миграции в регионе будет продолжена.

Вячеслав Рыжков