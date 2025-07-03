На Кубани около 5,5 тысячи выпускников пересдадут ЕГЭ

Около 5,5 тыс. выпускников из Краснодарского края намерены воспользоваться возможностью пересдать ЕГЭ с целью улучшения результатов. Пересдачи пройдут 3 и 4 июля, сообщили в краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам заместителя губернатора региона Анны Миньковой, эта возможность предусмотрена для выпускников, стремящихся к более высокому баллу, при этом изначальный результат аннулируется. Среди предметов, выбранных для пересдачи, лидирует информатика — пересдать ее решили около 20% участников.

Среди претендентов на более высокий результат есть и обладатели уже высоких баллов. Как отметила Минькова, один из выпускников лицея №4 Краснодара, набравший 200 баллов по двум предметам, решил пересдать русский язык, чтобы довести итоговую сумму до максимальных 300 баллов.

Результаты пересдач будут опубликованы 15 июля.

Вячеслав Рыжков