Для обновления парков в Краснодаре потребуется разрешение минприроды

Министерство природных ресурсов Краснодарского края подготовило проект постановления губернатора, предусматривающий возможность внесения изменений в режим охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории Краснодара. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг».

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Документ направлен на согласование и в случае утверждения позволит проводить работы по благоустройству, формированию архитектурного облика и развитию инфраструктуры в пределах охраняемых парков при условии обязательного согласования с краевым минприроды.

Действующая редакция губернаторского постановления запрещает проведение подобных мероприятий в парках «Солнечный остров», «Городской сад» и «Чистяковская роща», которые отнесены к числу особо охраняемых природных территорий. Мэрия Краснодара, в свою очередь, разрабатывает концепции комплексного развития городских зеленых зон. Документ по «Солнечному острову» уже готов и содержит предложения по корректировке текущего статуса.

В администрации города отмечают, что предполагаемые изменения позволят перейти к проектированию новых концепций с участием профильного министерства и с учетом общественного мнения.

Вячеслав Рыжков