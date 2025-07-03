«Это в стиле Дональда Трампа»

США частично прекратили передачу вооружений Киеву. Причина — исчерпание собственных арсеналов. Позже в Госдепе заявили, что данные действия не являются попыткой давления на Украину, и они не должны повлиять на ход переговорного процесса. В целом военная помощь продолжится, речь идет лишь об одном конкретном случае. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что происходящее — часть некоего нового плана Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

США частично приостановили поставки оружия Украине по причине истощения собственных складских запасов и необходимости проведения переоценки. Сначала об этом сообщили газеты со ссылкой на источники, затем информацию официально подтвердили в Пентагоне. Причем, как сообщается, часть груза уже находится в Европе, и она была готова к отправке получателю. По данным СМИ, речь идет, в частности, об артиллерийских снарядах, и что особенно чувствительно для Киева, противоракет к комплексам Patriot.

Белый дом позже также подтвердил, что причина — сокращение собственных запасов, в том числе и на фоне новой войны на Ближнем Востоке и хаотичной помощи Украине. После переоценки в Министерстве обороны примут решение, как быть дальше. То есть ситуация остается подвешенной. Надежда есть, но она неочевидна. На первый взгляд, это чисто технический вопрос, никакой политики.

Тем не менее вся эта история стала полной неожиданностью как для самой Украины, так и для европейских союзников. Дональд Трамп вроде и ни при чем — решение принято техническими сотрудниками. Однако Белый дом, естественно, был в курсе. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к нации призвал не паниковать и обещал получить от Вашингтона разъяснения. В целом подобные решения вполне в духе нынешнего американского президента — полная непредсказуемость действий. В Кремле, надо сказать, отреагировали очень сдержанно, без особой радости. Почему? Никто не может гарантировать на 100%, что завтра все не поменяется.

С политической точки зрения первое, что приходит в голову: Трамп решил всерьез надавить на Зеленского, чтобы он пошел на компромисс с Москвой. Удар ему нанесен болезненный. Это действительно большой подарок России. Тогда как буквально только что в Вашингтоне говорили, наоборот, об усилении давления на Российскую Федерацию, в том числе путем принятия новых серьезных санкций. К слову, этот вопрос не снят с повестки дня.

Второй вариант — воспитание Европы: если они заинтересованы в спасении Украины, то должны заняться этим всерьез и почти в экстремальных условиях изыскать вооружения, может, что-то и найдется. И наконец, на самом деле все обстоит так как есть, без подводных камней. Речь действительно идет о сверке балансов. Для Америки на первом месте собственные интересы, особенно в рамках принятия бюджета.

Как бы то ни было, для офиса Зеленского это очередное серьезное испытание. Тем более что попытки президента Франции Эмманюэля Макрона нащупать какой-то контакт с Россией явно провалились. Но опять же выводы делать рано, учитывая непредсказуемость Трампа, ведь ожидать от него можно все что угодно.

Вряд ли они уж совсем откажутся от поддержки Киева. Хотя бы потому, что очень много в него вложено. И опять же не факт, что общество будет в восторге от такого разворота событий. Так что прогнозов, по обыкновению, не строим.

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Дмитрий Дризе