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В Ростовской области модернизировали систему водоснабжения хутора Лесной

В х. Лесной Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области завершили строительство объекта капитального строительства «Реконструкция водопроводных сооружений и сетей в х. Лесной Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области». Об этом сообщила пресс-служба регионального Госстройнадзора.

Фото: Пресс-служба Госстройнадзора Ростовской области

Фото: Пресс-служба Госстройнадзора Ростовской области

В рамках проекта подрядчик построил водонапорную башню Рожновского, пробурил артезианскую скважину глубиной 90 м и проложил уличную разводящую сеть водоснабжения протяженностью 654 м.

Региональная служба Госстройнадзора Ростовской области провела проверочные мероприятия и выдала заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.

Валентина Любашенко

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