В Краснодаре потушили станцию с резервуарами

Сотрудники МЧС потушили пожар, произошедший на станции с резервуарами в Краснодаре. Площадь горения составила 300 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре по улице Демуса поступило около 04:51 мск. Прибывшие на место специалисты установили, что горит промышленно-пропарочная станция (ППС), осуществляющая массовую подготовку цистерн к наливу и ремонту, на площади 150 кв. м. Впоследствии территория возгорания увеличилась до 300 кв. м.

Пожарные ликвидировали открытое горение в 06:32. В тушении участвовали 59 специалистов и 19 единиц техники.

Алина Зорина