Россиян не было на борту затонувшего на Бали парома

Посольство РФ в Индонезии подтвердило, что на борту затонувшего у Бали парома были только местные граждане. Россиян на судне не было.

«По официальной информации МИД Индонезии, иностранных граждан на борту не было»,— заявили «РИА Новости» в диппредставительстве.

Судно KMP Tunu Pratama Jaya перевернулось и затонуло спустя полчаса после выхода из порта Кетапанг вечером 2 июня. В результате погибли четыре человека, 23 были спасены. Многие из спасенных пассажиров оставались без сознания после нескольких часов, проведенных в море.