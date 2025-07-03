Минимум четыре человека погибли при затоплении парома у берегов Бали

Как минимум четыре человека погибли, а 23 были спасены после затопления парома у острова Бали в Индонезии. Об этом сообщает Bali Post со ссылкой на местную полицию.

Многие из спасенных пассажиров были без сознания после нескольких часов, проведенных в море.

Судно KMP Tunu Pratama Jaya перевернулось и затонуло спустя полчаса после выхода из порта Кетапанг вечером 2 июня. Оно направлялось в порт Гилиманук на Бали.

По данным Национального агентства по поиску и спасению Индонезии, на борту находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа. Паром также перевозил 22 транспортных средства, среди которых 14 грузовиков.