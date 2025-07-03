«Необходимо внедрение систем анализа звонков на основе искусственного интеллекта»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры, МВД, Роскомнадзору и Банку России проработать создание базы биометрических данных лиц, занимающихся мошенничеством. Решение принято по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи. Адвокат, управляющий партнер АБ «Правовой статус» Алексей Иванов считает, что борьба с кибермошенничеством требует корректировки уголовного законодательства, которое, по мнению эксперта, устарело.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Иванов

Фото: предоставлено автором Алексей Иванов

Фото: предоставлено автором

«Инициатива с биометрической базой — шаг в правильном направлении. Речь идет о цифровых следах голоса, лица, возможно, других параметров (например, поведенческих паттернов), которые позволяют идентифицировать злоумышленников. Если мошенник звонит жертве, его голос можно записать, оцифровать и занести в базу. В будущем это позволит автоматически блокировать звонки или предупреждать абонентов о потенциальной угрозе.

Однако без системного подхода база рискует стать “дорогой игрушкой”. Сегодня кибермошенничество — это высокодоходный бизнес с годовым оборотом в миллиарды рублей. Преступники инвестируют в технологии, имеют сложные схемы отмывания денег и международные связи.

Нужны не только технологии, но и системная работа правоохранительных органов, операторов связи и самих граждан. Как показывает практика, с задержанием “колл-центровиков” и обнальщиков проблема не решается. Требуется принципиально новый подход, рассматривающий кибермошенничество как форму организованной транснациональной преступности. Только сочетание технологических мер, ужесточения законодательства и международного сотрудничества даст реальные результаты.

Сегодня действия кибермошенников (нелегальный сбор данных, фишинг, продажа анонимных SIM-карт) квалифицируются по разным статьям УК (ст. 159, 272, 273), но наказания часто несоразмерны ущербу. Например, за телефонное мошенничество (ст. 159.3) и взлом баз данных (ст. 272) на практике часто дают условные сроки, хотя ущерб может исчисляться миллионами.

Как и в наркоторговле, в кибермошенничестве существует четкое разделение ролей: “организаторы” — скрытые боссы, часто находящиеся за границей, “технические специалисты” — создатели фишинговых сайтов, взломщики баз данных, “курьеры” — обнальщики денег, “низшее звено” — звонящие по скриптам, “продавцы” сим-карт.

Правоохранительные органы регулярно задерживают владельцев “закладок” с SIM-картами (аналог уличных дилеров), мелких обнальщиков (“дропов”), низкооплачиваемых “колл-центровиков”. При этом организаторы, получающие основные доходы, остаются в тени.

Поэтому необходима корректировка устаревшего уголовного законодательства, международное сотрудничество по примеру борьбы с наркотрафиком и техническая модернизация следственных органов.

Наши телефонные номера и другие персональные данные злоумышленники получают из базы данных интернет-магазинов и маркетплейсов, социальных сетей, фишинговые сайты и приложения, а также через взломанные базы компаний, включая государственные. Необходимо усиление ответственности за торговлю персональными данными и поддельными SIM-картами.

Кроме того, важно обучать полицейских работе в данном направлении. Сейчас киберпреступления часто остаются без раскрытия из-за нехватки компетенций. Нужны спецотделы и обмен опытом с зарубежными коллегами, (например, в США и ЕС действуют центры кибербезопасности при полиции).

Важно установить жесткий контроль за продажей SIM-карт: анонимные номера — главный инструмент мошенников. Нужен полный запрет анонимных SIM-карт.

Кроме того, необходимо внедрение систем анализа звонков на основе искусственного интеллекта (ИИ). ИИ может выявлять подозрительные шаблоны (например, массовые звонки с одного номера), блокировать или предупреждать абонента.

Ко всему, особого внимания требует просвещение граждан. Люди должны знать, что банки не просят переводить деньги “на безопасный счет”. Для этого важно проводить масштабные информационные кампании, обучение цифровой грамотности, создание горячих линий для консультаций».