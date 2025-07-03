Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских дронов над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников над пятью регионами, сообщило Минобороны РФ.

Средства ПВО перехватили 27 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью. Еще 22 дрона уничтожили в воздушном пространстве Воронежской области.

Над Липецкой областью сбили 10 украинских БПЛА, над Курской областью — 8 аппаратов. Два беспилотника перехватили над территорией Республики Крым.

Лия Пацан