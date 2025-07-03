В Белграде задержали участника нападения на полицейских

В Белграде участники несанкционированного митинга атаковали полицейских. Один страж порядка получил травмы, задержан один демонстрант, сообщили в МВД Сербии.

Акция началась 2 июня днем: студенты и сторонники оппозиции прошли колонной по центру города от здания философского факультета, через несколько часов вернувшись обратно. Участники блокировали движение, выкатывая мусорные контейнеры на дорожные развязки.

Инцидент с нападением произошел поздно вечером. «Сотрудники отряда полиции специального назначения подверглись нападению на перекрестке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельтовой во время задержания лица, которое нарушало порядок и ставило мусорный контейнер на проезжую часть»,— пояснили в ведомстве.

Пострадавшему полицейскому оказывают медицинскую помощь. Также поврежден служебный автомобиль. В отношении задержанного протестующего проводится расследование.

Протестующие уже восемь месяцев в Сербии студенты и оппозиция изменили тактику борьбы с властями. Оппоненты властей запустили по всей стране кампанию гражданского неповиновения, устраивая «мобильные блокады» на ключевых магистралях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белград выходит из повиновения».