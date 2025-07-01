Белград выходит из повиновения

Протестующие уже восемь месяцев в Сербии студенты и оппозиция изменили тактику борьбы с властями. После массового митинга в Белграде в минувшую субботу, 28 июня, который завершился жесткими столкновениями демонстрантов с полицией и массовыми арестами протестующих, оппоненты властей запустили по всей стране кампанию гражданского неповиновения, устраивая «мобильные блокады» на ключевых магистралях. Сербские эксперты считают, что на внеочередные выборы, которых требуют протестующие, власти не пойдут, поскольку больше не уверены в своей победе, и их ответом на протесты, скорее всего, станут репрессии. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баррикады в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters Баррикады в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters

Об изменении тактики противостояния с властями сербские студенты объявили на следующий день после субботнего протеста в Белграде, в котором, по данным агентств, занимающихся мониторингом митингов, участвовало 140 тыс. человек и который завершился жесткими столкновениями демонстрантов с полицией и массовыми арестами протестующих. Студенты призвали граждан Сербии начать кампанию гражданского неповиновения, которая будет продолжаться до выполнения главных требований протестующих: освобождение всех арестованных в ходе беспорядков и назначение досрочных парламентских выборов.

Студенты объяснили в соцсетях, что, по их мнению, должно включать гражданское неповиновение.

Они призвали к блокаде дорог и остановке движения транспорта группами пешеходов или велосипедистов, неоплате счетов, одновременному снятию денег в банкоматах большой группой лиц, чтобы парализовать работу банков, забрасыванию электронной почты госучреждений спамом.

Кроме того, студенты порекомендовали гражданам самоорганизовываться по месту жительства и все решения о формах неповиновения принимать на сходах, как это уже восемь месяцев делают сами студенты.

Гражданское неповиновение в Сербии началось 29 июня с блокады ключевых магистралей, автомобильных туннелей, главных перекрестков и продолжилось в начале рабочей недели. Причем из-за противодействия со стороны полиции студенты и оппозиционно настроенные граждане больше не блокируют магистрали или перекрестки на весь день, как раньше. Они устраивают «мобильные баррикады» из мусорных контейнеров и металлических ограждений. Когда же полиции удается оттеснить протестующих и разобрать баррикаду, те быстро перемещаются в другое место, где снова блокируют движение.

Замдиректора сербской полиции Желько Бркич сообщил, что только за один день движение транспорта было временно остановлено в 108 местах по всей Сербии, из них в 31 месте в Белграде.

Президент Сербии Александр Вучич назвал блокаду дорог «террористической деятельностью» и категорически отказался выполнить главное требование протестующих о досрочных выборах.

А лидер правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал органы правопорядка «реагировать незамедлительно и обеспечить гражданам нормальное функционирование».

«Власти не намерены разрешить нынешний кризис в стране выборами, ибо они больше не уверены, что это то поле политической борьбы, где они могут победить,— говорит белградский политолог Деян Бурсач.— С другой стороны, власти, похоже, не могут сломить протест и рассчитывают, что он угаснет сам собой. Однако сейчас власти имеют проблемы с большой частью общества». Поэтому политолог считает, что ответом власти на все виды протестов, скорее всего, станут репрессии.

Против эскалации противостояния в Сербии высказались и Россия, и ЕС. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил в понедельник заинтересованность в том, «чтобы волнения (в Сербии.— “Ъ”) были успокоены... на основе конституции и законов этого дружественного нам государства», а заодно и надежду, что западные страны «не будут в этот раз заниматься “цветными революциями”». В тот же день в Еврокомиссии заявили, что осуждают все акты насилия в Сербии и ожидают быстрого и объективного расследования сообщений о чрезмерном использовании силы в ходе протестов.

В ответ президент Сербии Александр Вучич поблагодарил «российских друзей за понимание», а заявление Еврокомиссии назвал «корректным», добавив: «На сей раз мне не в чем их упрекнуть».