США исключили «Рособоронэкспорт» из списка санкций против Сирии

США исключили из санкций против Сирии компанию «Рособоронэкспорт», входящую в госкорпорацию «Ростех». Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.

Компания неоднократно подпадала под санкции США. В 2006 году компанию включили в санкционный список из-за контракта на модернизацию бомбардировщиков Су-24 для ВВС Ирана.

«Рособоронэкспорт» был включен в санкционный список США в 2018 году после обвинений России в присоединении Крыма, разжигании конфликта на востоке Украины, поддержке президента Сирии Башара Асада, поставках ему оружия и материалов, а также в киберпреступлениях. В мае того же года администрация США вновь ввела санкции против АО «Рособоронэкспорт».

В марте 2022 года Минфин США добавил в санкционный список военных руководителей РФ, включая генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

30 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о снятии ряда санкций против Сирии, действовавших с 1979 года. Белый дом сообщил, что таким образом хочет обеспечить правительству, возглавляемому бывшими исламистами, «путь к стабильности».

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