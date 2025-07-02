На Кубани количество соискателей на рынке труда выросло на 35%

Количество резюме соискателей работы в Краснодарском крае на рекрутинговой платформе hh.ru в мае 2025 года в сравнении с маем 2024 года выросло на 35%. Об этом руководитель пресс-службы hh.ru Юг и ЦФО Екатерина Никифорова сообщила на круглом столе «Корпоративная культура и социальная ответственность как факторы эффективности бизнеса». Мероприятие организовал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По данным эксперта, больше всего претендентов на работу увеличилось в профобластях «автомобильный бизнес» (+59%), «транспорт, логистика, перевозки» (+54%), «рабочий персонал» (+50%), «домашний, обслуживающий персонал» (+40%), «страхование» (+40%), «продажи, обслуживание клиентов» (+39%), «безопасность» (+37%), «стратегия, инвестиции, консалтинг» (+32%), «строительство, недвижимость» (+32%), «туризм, гостиницы, рестораны» (+31%).

«Увеличение количества резюме мы заметили еще в начале года. В новогодние праздники активность соискателей обычно минимальна. Но в 2025 году уже в первые праздничные дни 1,5 млн россиян обновили свои резюме и стали искать работу. Одна из главных причин — “гонка” заработных плат, которая продолжалась на протяжении всего 2024 года. Люди ищут более выгодные предложения. Сейчас эта “гонка” заметно замедлилась, и рост оплаты труда скорее всего не превысит уровень инфляции»,— отметила Екатерина Никифорова.

В Краснодарском крае профицит кадров наблюдается в профобластях «стратегия, инвестиции, консалтинг» (44,6 резюме на одну вакансию), «высший и средний менеджмент» (29,2), «искусство, развлечения, массмедиа» (25,2), «маркетинг, реклама и PR» (20,8), «информационные технологии» (18,6) и др.

По словам эксперта, 38% россиян за последние три года сменили профессию, и на Кубани ситуация аналогична. «Индекс оптимизма соискателей достиг максимальной отметки. 64% кандидатов уверены, что они найдут работу в ближайшие три месяца. Люди верят в себя, хотят хорошего отношения, человекоцентричности и готовы сменить работу. Причем это касается не только зуммеров, но и людей среднего возраста»,— рассказала Екатерина Никифорова.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае количество вакансий в 2025 году сократилось на 30%.

Маргарита Синкевич