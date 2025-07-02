В Краснодаре возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции военного училища

Главное следственное управление ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реконструкции старого военного городка Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко, пишет «Ъ». Обвиняемым по делу проходит коммерческий директор компании «Ремстрой плюс» Юрий Каспарян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие утверждает, что денежные средства (сумма не раскрывается), полученные в рамках гособоронзаказа, для реконструкции инженерных сетей, похищались при вывозе грунта и строительного мусора. Якобы не установленные следствием лица при составлении сметы работ намеренно завышали класс опасности отходов, что позволяло существенно завысить затраты на утилизацию. Кроме того, фактически вывоз отходов и грунта осуществлялся на стройку, расположенную в 20 км от Краснодара, а по договору – на спецплощадку, расположенную на расстоянии 120 км от города.

В пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю не стали комментировать ход расследования.