В Краснодаре возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции военного училища
Главное следственное управление ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реконструкции старого военного городка Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко, пишет «Ъ». Обвиняемым по делу проходит коммерческий директор компании «Ремстрой плюс» Юрий Каспарян.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие утверждает, что денежные средства (сумма не раскрывается), полученные в рамках гособоронзаказа, для реконструкции инженерных сетей, похищались при вывозе грунта и строительного мусора. Якобы не установленные следствием лица при составлении сметы работ намеренно завышали класс опасности отходов, что позволяло существенно завысить затраты на утилизацию. Кроме того, фактически вывоз отходов и грунта осуществлялся на стройку, расположенную в 20 км от Краснодара, а по договору – на спецплощадку, расположенную на расстоянии 120 км от города.
В пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю не стали комментировать ход расследования.