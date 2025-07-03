Игры с огнем

В 2025 году число договоров страхования складских помещений с оговоркой, ограничивающей покрытие риска нарушения норм пожарной безопасности, заметно выросло по сравнению с предыдущими годами. Причем владельцы такой недвижимости готовы платить в 4–5 раз больше, чтобы избежать соответствия многочисленным и трудновыполнимым нормам пожарной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В договорах по страхованию складов и товароматериальных ценностей (ТМЦ) в первом полугодии 2025 года стала чаще встречаться оговорка Российской государственной перестраховочной компании (РНПК), ограничивающая покрытие непреднамеренных действий сотрудников и исключающая события, наступившие в связи с несоблюдением норм пожарной безопасности. В том числе в связи с использованием не предусмотренных документацией бытовых нагревательных приборов и самостоятельно произведенным монтажом электропроводки, рассказали “Ъ” участники рынка. По их оценке, за последние два года доля таких клиентов достигла 20%, увеличившись в два раза.

После резонансных пожаров в 2022–2023 годах РНПК подготовила новую версию условий и тарифов перестрахования складов и ТМЦ, где ввела ограничение на покрытие огневых рисков (см. “Ъ” от 25 сентября 2023 года). Как пояснили в РНПК, основными причинами ущерба тогда стали грубейшие нарушения и игнорирование базовых норм пожарной безопасности, в частности, при проведении сварочных или ремонтных работ на объектах, что априори требует особого внимания и контроля. «Этих крупнейших убытков вполне можно было бы избежать при должном уровне осмотрительности и контроля на складских объектах за соблюдением важнейших норм противопожарной защиты»,— считают в компании.

Однако оговорку стали включать в договора только при их пролонгации, а также в новые договора.

Глава РНПК Наталья Карпова в интервью “Ъ” также отмечала, что эффект от оговорок может проявиться через год или два после их введения (см. “Ъ” от 9 апреля). Как отметили в компании, работа оговорки направлена в первую очередь «на стимулирование страхователей—владельцев бизнеса к улучшению качества риска на территориях и повышению заинтересованности в сохранении имущества».

При этом в случае отказа от складской оговорки тарифы для клиентов существенно вырастают. По оценке директора по корпоративному страхованию брокера Mains Владимира Андрюкина, если ранее тариф по договорам страхования ТМЦ составлял 0,05–0,1%, то сейчас без складской оговорки он составляет более 0,25%, а в некоторых случаях — более 0,35%. В абсолютных значениях страховые премии по имуществу выросли в некоторых договорах с 1 млн руб. до 4,5 млн руб. для представителей среднего бизнеса, а по крупным клиентам рост составил с 20 млн руб. до 80 млн руб., оценивает Владимир Андрюкин. Тем не менее складские операторы и владельцы ТМЦ увеличивают бюджеты на страховое покрытие, исключающее складскую оговорку, указывают участники рынка. «Стоимость страхования заметно увеличилась, однако это не является для нас существенным фактором, поскольку первостепенными вопросами по-прежнему остаются безопасность и нивелирование рисков»,— заявил управляющий директор ХСА Александр Никишов.

150,9 миллиарда рублей достиг объем собранных премий при страховании имущества юридических лиц в 2024 году.

При этом соответствовать требованиям, предъявляемым РНПК, может оказаться под силу далеко не всем владельцем складов или ТМЦ. Как отмечает независимый финансовый эксперт Андрей Бархота, «выполнить досконально все нормы пожарной безопасности и исключить влияние человеческого фактора на больших площадях очень сложно, и при желании всегда можно найти нарушения». В частности, поясняет он, «может работать пожарная сигнализация, но не работать системы пожаротушения, или пожарная сигнализация может покрывать не все зоны склада, и есть уязвимые места, которые остаются под угрозой, в том числе и от поджигателей». Как указывают участники страхового рынка, несоблюдение норм пожарной безопасности являются причиной 90% пожаров.

Кроме того, как указывает заместитель директора департамента международных клиентов страхового брокера Remind Илья Миронов, причиной могут быть и требования банков-кредиторов, «поскольку в случаях, когда имущество является предметом залога, они могут настаивать на неприменении оговорки, что принуждает бизнес закладывать дополнительные расходы на страхование». По прогнозам брокеров, спрос продолжит расти и количество компаний, которые отказываются от складской оговорки, будет увеличиваться, в том числе на фоне перезаключений договоров страхования.

Юлия Пославская, Софья Мешкова