Генпрокуратура: в Краснодарском крае выявили факты продажи ответов на ОГЭ и ЕГЭ

В Краснодарском крае и еще трех регионах России обнаружили факты интернет-продажи ответов на экзаменационные задания для школьников 9-х и 11-х классов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Прокуратуры Москвы, Краснодарского края, Московской и Ростовской областей направили в суды иски о признании информации о торговле экзаменационными заданиями и ответами запрещенной к распространению.

Судебные органы по инициативе прокуроров уже приняли меры предварительной защиты, ограничив доступ к подобным сведениям. Работа по блокировке доступа к информации о продаже экзаменационных материалов продолжается.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае за период проведения ЕГЭ по состоянию на 20 июня с экзаменов были удалены 16 участников за нарушение установленного порядка. В 15 случаях причиной послужило использование справочных материалов, в одном — наличие мобильного телефона.

Лия Пацан