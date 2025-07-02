За неделю в России подешевел картофель и подорожала морковь

С наступлением высокого сезона в России активно снижаются цены на плодоовощную продукцию — за неделю с 24 по 30 июня они снизились в среднем на 0,1%, следует из данных Росстата. Так, розничная стоимость картофеля сократилась на 1,5%, до 91,16 руб. за 1 кг, следует из данных Росстата. Отрицательная коррекция наблюдается после периода активного роста. В годовой динамике картофель — один из наиболее подорожавших в России овощей. Аналогичная динамика под влиянием сокращения посевных площадей и снижения рентабельности аграриев наблюдалась для других овощей «борщевого набора».

Сейчас отрицательная коррекция наблюдается и в отношении других популярных овощей. Например, помидоры за неделю подешевели на 1,3%, до 194,98 руб. за 1 кг, лук репчатый, и бананы — на 0,7%, до 69,96 руб. и 159,51 руб. за 1 кг соответственно. В то же время морковь за неделю подорожала на 2,5%, до 77,42 руб. за 1 кг, яблоки — на 1,3%, до 180 руб., огурцы — на 1,2%, до 135,16 руб. за 1 кг.

Средняя цена десятка куриных яиц снизилась за неделю на 1,6%, до 88,08 руб., консервов мясных для детского питания — на 0,3%, до 1222,75 руб. за 1 кг. На 0,2% снизились цены на масло сливочное (1204,88 руб. за 1 кг), консервы овощные для детского питания (703,81 руб.), вермишель (113,46 руб.), гречку (77,64 руб.), пшено (64,70 руб.), шлифованный рис (130,41 руб.) и сахарный песок (73,17 руб.).

Рост цен в Росстате фиксируют на маргарин — на 0,4%, до 279,1 руб. за 1 кг. На 0,3% подорожали вареные колбасы, до 560,05 руб. за 1 кг, аналогичный рост — у водки, до 848,34 руб. за 1 л. На 0,2% увеличилась стоимость говядины (644,38 руб. за 1 кг), баранины (814,61 руб.), молока (95,15 руб. за 1 л), хлеба из ржаной муки (94,96 руб. за 1 кг), хлеба из пшеничной муки (111,42 руб.) и печенья (301,64 руб.).

Цены на 0,1% выросли на свинину (384,5 руб. за 1 кг), колбасы полукопченые и варено-копченые (699,55 руб.), сосиски и сардельки (535,68 руб.), сметану (361,29 руб.), масло подсолнечное (151,53 руб. за 1 л), консервы фруктово-ягодные для детского питания (599,05 руб.), макаронные изделия (117,09 руб.) и соль поваренную (22,43 руб.).

Владимир Комаров