Карен Хачанов вышел в третий круг Wimbledon

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл японца Синтаро Мотидзуки и вышел в третий круг Wimbledon. Турнир проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Призовой фонд превышает 53,5 млн фунтов стерлингов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Couldridge / Reuters Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Матч завершился со счетом 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4. Карен Хачанов занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Синтаро Мотидзуки — 144-е. Соперник россиянина в следующем круге определится по итогам матча Нуну Боржеш от Португалии и Билли Харрис от Великобритании. В прошлом году 29-летний Хачанов не смог пройти в третий круг Wimbledon.

В следующий круг турнира также вышел российский теннисист Андрей Рублев, обыграв южноафриканца Ллойда Харриса.

Турнир завершится 13 июля. В прошлом году победителем Wimbledon в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас.