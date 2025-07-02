Карен Хачанов вышел в третий круг Wimbledon
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл японца Синтаро Мотидзуки и вышел в третий круг Wimbledon. Турнир проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Призовой фонд превышает 53,5 млн фунтов стерлингов.
Фото: Andrew Couldridge / Reuters
Матч завершился со счетом 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4. Карен Хачанов занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Синтаро Мотидзуки — 144-е. Соперник россиянина в следующем круге определится по итогам матча Нуну Боржеш от Португалии и Билли Харрис от Великобритании. В прошлом году 29-летний Хачанов не смог пройти в третий круг Wimbledon.
В следующий круг турнира также вышел российский теннисист Андрей Рублев, обыграв южноафриканца Ллойда Харриса.
Турнир завершится 13 июля. В прошлом году победителем Wimbledon в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас.