Теннисист Рублев пробился в третий круг Wimbledon

14-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг Wimbledon. Он обыграл южноафриканца Ллойда Харриса, который занимает 320-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Couldridge / Reuters Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Теннисисты провели на корте 2 часа 45 минут. Матч завершился со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. В следующем круге Рублев сыграет с французом Адрианом Маннарино.

В третий круг Wimbledon также вышел российский теннисист Карен Хачанов, обыграв японца Синтаро Мотидзуки.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема. Матчи проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд составляет 53,5 млн фунтов стерлингов. Финал в мужском одиночном разряде запланирован на 13 июля. В прошлом году победителем Wimbledon стал испанец Карлос Алькарас.