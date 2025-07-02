«Слишком много негативного накопилось»

Надеемся на прямой диалог — так в Кремле прокомментировали осложнение в отношениях России и Азербайджана. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался от комментария по поводу возможного телефонного разговора лидеров двух государств. В настоящее время контакты осуществляются на уровне Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры Азербайджана. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что спустить конфликт на тормозах уже не получится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Кризис в отношениях России и Азербайджана продолжает раскручиваться. И дня не проходит, чтобы не было сообщений о каких-то новых задержаниях. Мир облетело фото задержанных и впоследствии арестованных испуганных молодых российских граждан в клетке с явными следами побоев. Они мало похожи на грозных агентов ФСБ или прожженных наркоторговцев. В России тем временем также продолжаются задержания азербайджанцев, в том числе влиятельных. Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию достаточно скупо: «Мы, конечно, надеемся, что, если есть вопросы, они будут заданы и на них будут даны исчерпывающие ответы». Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин находится в контакте с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым.

Пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать тему возможного телефонного разговора лидеров двух стран. Собственно, этот вопрос является главным в данный момент. То, что конфликт будет урегулирован именно на высшем уровне, является самым популярным прогнозом развития событий. На втором месте версия, что по прошествии определенного времени острота спадет, и тогда стороны сделают некие шаги навстречу друг другу. Почему? Потому что долгое противостояние никому не выгодно. У нас много общих интересов. В России проживает без малого полмиллиона азербайджанцев — большая влиятельная диаспора, многие ее представители вхожи в высокие кабинеты.

России очень важно сохранить транспортный коридор Север—Юг для выхода на рынки Индии и Ближнего Востока, что особенно актуально в условиях санкционного давления. Иными словами, мы по-прежнему друг от друга зависим, так что ссориться как бы нет смысла. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что такие вещи просто так не проходят. Невозможно сделать вид, что ничего не случилось, перевернуть страницу и идти дальше. Экономика и прибыли — это важный фактор, но отнюдь не решающий. Собственно, нынешний кризис возник не на пустом месте, все к этому шло. Напряжение существовало и раньше и вот дошло до точки кипения, а может быть, еще и не дошло.

Теперь что касается большой политики: безусловно, данные события будут использоваться как повод, чтобы окончательно вытеснить Россию как с Южного Кавказа, так и из соседних регионов. В частности, из проекта Зангезурского коридора — это транспортный путь между Азербайджаном и его эксклавом Нахичеванью через территорию Армении. Москва рассматривалась как один из гарантов его безопасности. Однако категорически возражал Иран, и Армения также не была в восторге. Сейчас, по идее, самое время активизировать данный вопрос, пока режим аятолл ослаблен и не в состоянии предпринимать серьезные шаги по противодействию. Впрочем, говорить, что причина нынешнего кризиса только в этом, не совсем правильно. Как было сказано выше, слишком много всего за эти годы накопилось негативного. Говоря по-научному, всему виной совокупность факторов.

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Дмитрий Дризе