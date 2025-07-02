По делу этнической группировки в Екатеринбурге арестовали седьмого фигуранта

Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал до 19 июля седьмого фигуранта дела этнической группировки в городе, сообщил корреспондент «Ъ». Новым обвиняемым оказался Камал Сафаров. Его, как и остальных злоумышленников, обвиняют в убийствах и покушении на убийство.

Ранее «РИА Новости» сообщало, что суд сегодня изберет для еще двух фигурантов дела. Следствие просило арестовать обоих. Адвокат одного из обвиняемых пояснил агентству, что двое мужчин находились в больнице, из-за чего их не арестовали вместе с другими шестью фигурантами.

По версии следствия, обвиняемые в период с 2001 по 2011 убили двух мужчин и пытались убить еще одного. В 2001-ом злоумышленники убили торговца одеждой Юниса Пашаева. В 2010-ом преступники попытались убить Фехруза Ш., однако у киллера произошла осечка и его задержали. Годом позже был застрелен знакомый Пашаева — Икрам Гаджиев.

С 30 июня дело расследуется в центральном аппарате СКР. Сегодня официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила о предъявленных обвинениях фигурантам. Один из них дал признательные показания и изобличил соучастников.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дело азербайджанцев призвали в Москву».

Никита Черненко