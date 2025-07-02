Один из фигурантов дела этнической группы в Екатеринбурге дал показания по делу

Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым из шести фигурантов дела азербайджанской преступной группировки в Екатеринбурге. Им всем вменяют убийство, убийство по найму и покушение на убийство по найму. Один из участников группировки дал показания по делу и изобличил соучастников, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следствие считает обвиняемых причастными к убийствам трех мужчин в 2001-2011 годах. В 2001-ом они закололи торговца одеждой Юниса Пашаева, отказавшегося платить своим соотечественникам. Через девять лет злоумышленники пытались застрелить. Однако пистолет киллера дал осечку, после чего его задержали. В 2011-ом году преступники застрелили знакомого убитого Пашаева — Икрама Гаджиева, владевшего овощебазой в Екатеринбурге. По версии обвинения, поводом для преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе.

Во время операции силовиков умерли два человека. Один — от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются. 30 июня дело передали для расследования в центральный аппарат СКР.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дело азербайджанцев призвали в Москву».

Никита Черненко