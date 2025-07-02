В Адыгее суд рассмотрит дело эколога, обвиняемого в мошенничестве на 3 млн рублей

Прокуратура Республики Адыгея утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного специалиста регионального управления по охране окружающей среды. Чиновнику вменяются действия по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2020 по 2025 год фигурант предоставлял предпринимателям и руководителям коммерческих организаций недостоверную информацию о якобы допущенных ими нарушениях экологического законодательства. За вознаграждение он предлагал «урегулировать вопрос» и избежать административной ответственности. Общая сумма полученных денежных средств составила почти 3 млн руб.

Уголовное дело расследовано следственным управлением СК России по РА на основании материалов УЭБ и ПК МВД и УФСБ России по Адыгее. Сейчас материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Анна Гречко