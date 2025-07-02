В Ростовской области с начала года зафиксировано около 400 лесных пожаров

В Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В июле ожидается значительное увеличение риска возгораний. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесохраны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, высокая вероятность лесных и степных пожаров прогнозируется также в Республике Адыгея, Крыму, ДНР, ЛНР, Волгоградской, Запорожской, Херсонской областях и Краснодарском крае.

«В Ростовской области действует особый противопожарный режим. С начала 2025 года в регионе зафиксировано около 400 случаев возгорания сухой травы и растительности. В 90% случаев причиной пожаров становится человеческий фактор»,– напомнили в пресс-службе.

Валентина Любашенко