Продажи Tesla в ЕС упали на 45%

По итогам мая продажи электромобилей Tesla в ЕС упали на 40,5% в годовом выражении, составив 8,7 тыс. Такие данные представила Ассоциация европейских производителей автомобилей. Таким образом, продажи Tesla падают пятый месяц подряд.

В период с января по май продажи электромобилей компании снизились на 45,2%, до 50,4 тыс. Падение связано с целым рядом факторов, среди которых как политическая деятельность и высказывания основателя Tesla Илона Маска, вызвавшие недовольство многих покупателей, так и устаревание ее модельного ряда.

В целом продажи всех новых автомобилей в ЕС в мае выросли на 1,6%, до 926,6 тыс. единиц. Продажи электромобилей показали существенный рост: на 25%, до 142,8 тыс. Их доля в общем числе продаваемых автомобилей увеличилась с 12,1% в мае 2024 года до 15,4%. Доля гибридных автомобилей также выросла — с 29,8% до 34,1%, в то время как доля бензиновых и дизельных автомобилей продолжила снижаться. Годом ранее на них в общей сложности приходилось 48,6% всех продаж, а в мае текущего года — лишь 37,7%.

Яна Рождественская