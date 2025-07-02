В Геленджике готовят проведение заплыва «Морская миля»

Глава Геленджика Алексей Богодистов встретился с начальником городского управления по физической культуре и спорту Русланом Давлетукаевым. Обсуждалась подготовка к ежегодному массовому заплыву через бухту «Морская миля».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

По словам мэра, уже стартовала рассылка приглашений постоянным участникам. Официальная регистрация на мероприятие стартует 7 июля.

Традиционный заплыв намечен на 2 и 3 августа и, как и в прежние годы, пройдет на бесплатной основе. В 2024 году он собрал рекордное число участников — 1092 пловца из 159 городов России. В этом году организаторы рассчитывают сохранить интерес к мероприятию на высоком уровне.

Кроме того, в администрации сообщили о планах провести в сентябре новое спортивное событие — акватлон. Оно будет включать в себя заплыв через бухту и забег по набережной. Подробности проекта находятся в стадии проработки.

Вячеслав Рыжков